Afqlir ist seit November 2024 zugelassen und darf in denselben Indikationen bei erwachsenen Patienten eingesetzt werden wie das Augenmittel Eylea von Bayer, wie der Konzern am Montag mitteilte.
Konkret bedeutet dies, dass Afqlir zur Behandlung verschiedener Netzhauterkrankungen wie etwa der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), Netzhautvenenverschluss (RVO) und dem diabetischen Makulaödem (DME) verwendet werden darf.
Afqlir wird in ganz Europa eingeführt, «beginnend heute in Grossbritannien, gefolgt von anderen wichtigen Märkten wie Deutschland und Frankreich, wobei weitere Markteinführungen im Jahr 2026 folgen werden», heisst es in dem Communiqué.
Sandoz zählt Afqlir zu seinen Biosimilar-Wertetreibern. Diese Markteinführung sei ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens und knüpfe an wichtige Markteinführungen in diesem Jahr an, darunter Tyruko (Natalizumab) und Wyost (Denosumab) sowie Jubbonti (Denosumab) in den USA.
Gleichzeitig verweist Sandoz in der Mitteilung auf eine Vereinbarung mit Regeneron Pharmaceuticals aus dem September. Dabei seien alle Patentstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen im Zusammenhang mit dem von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassenen Aflibercept-Biosimilar beigelegt worden und damit der Weg für die Einführung von Enzeevu (Aflibercept-abzv) in den USA bis Ende 2026 frei.
(AWP)