Gleichzeitig verweist Sandoz in der Mitteilung auf eine Vereinbarung mit Regeneron Pharmaceuticals aus dem September. Dabei seien alle Patentstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen im Zusammenhang mit dem von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassenen Aflibercept-Biosimilar beigelegt worden und damit der Weg für die Einführung von Enzeevu (Aflibercept-abzv) in den USA bis Ende 2026 frei.