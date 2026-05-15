Die Biosimilar-Insuline wurden vom Partner Gan & Lee Pharmaceuticals entwickelt. Beide Mittel wiesen eine gleichwertige Wirksamkeit und eine vergleichbare Sicherheit wie ihre jeweiligen Referenzmedikamente Humalog und NovoRapid auf, teilte Sandoz am Freitag mit. Bysumlog wurde zur Behandlung und Erststabilisierung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen und Kindern zugelassen, Dazparda zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab einem Alter von einem Jahr.