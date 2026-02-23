Das Mittel wurde von Lupin entwickelt, hergestellt und registriert. Es weise vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit wie das Referenzpräparat Lucentis von Novartis auf, teilte Sandoz am Montag mit.

Die Zulassung ebne den Weg für eine Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte 2026, so Sandoz weiter. Die Basler halten die exklusiven Vermarktungsrechte in der EU, mit Ausnahme von Deutschland, sowie semi-exklusive Rechte in Frankreich.

(AWP)