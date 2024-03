Zu den wichtigen Ereignissen in den vergangenen Monaten gehört ohne Frage die Eröffnung zweier neuer Werke. So hat Sandoz eine neue Anlage im österreichischen Kundl und ein neues Entwicklungszentrum für Biosimilars in Holzkirchen eröffnet. In der Anlage in Kundl soll Penicillin hergestellt werden. Mit dem Werk verfügt Sandoz über das einzige verbleibende grosse Produktionsnetzwerk für Penicilline in Europa.



Zudem hat die Generika-Spezialistin mit zahlreichen Biosimilar-Zulassungen und einem Zukauf für einen steten Nachrichtenfluss gesorgt. Vom US-Biotechunternehmen Coherus haben die Basler das Augenmittel Cimerli gekauft - die Transaktion ging sogar schneller über die Bühne als gedacht.



Für den altgedienten Blockbuster Avastin von Roche wird Sandoz in den USA ein Biosimilar auf den Markt bringen. Der chinesische Lizenzpartner Bio-Thera Solutions hat von der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung für sein entsprechendes Nachahmerpräparat Avzivi (Bevacizumab) erhalten.



Für das Osteoporose-Biosimilar Jubbonti hat Sandoz sowohl in Kanada als auch den USA in allen Indikationen des Referenzmittels Prolia die Zulassung erhalten.



Das Biosimilar Tyruko ist seit einigen Wochen derweil in Deutschland erhältlich, womit der Startschuss für weitere Märkte abgegeben ist. Das Nachahmerprodukt des Biogen-Originalpräparates Tysabri wird zur Behandlung von Patienten mit schubförmiger remittierender Multipler Sklerose (RRMS)

eingesetzt.