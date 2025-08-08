Am Vortag setzte es bei den Sandoz-Aktien nach Zahlen, die die Erwartungen der Analysten übertrafen, noch Kursgewinne ab. Am Freitagmorgen fährt Jefferies in die Parade. Der Analyst der US-Investmentbank senkt das Rating für Sandoz auf «Hold» von «Buy». Auf der anderen Seite erhöht der Experte das Kursziel auf 47,60 von 42,80 Franken. Trotz eines moderaten Anstiegs des bereinigten EBITDA um 6 Prozent und einer unveränderten Guidance seien die jüngsten Kurssteigerungen übertrieben.