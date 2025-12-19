Ein Verwaltungsrat habe ausserdem nicht die Aufgabe, das Tagesgeschäft zu leiten. Das sei die Verantwortung des CEO und des Führungsteams. «Unsere Rolle ist strategischer und aufsichtsrechtlicher Natur, wir sorgen für Zusammenhalt und gute Unternehmensführung», sagte er. In der Praxis widme er sich eine Woche im Monat Sandoz, dann - hoffentlich ab April - eine Woche dem Hauptsitz von SGS, und den Rest der Zeit arbeite er von seinem Büro in Genf aus.