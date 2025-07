Der Generikahersteller Sandoz hat am 1. Juli 2025 einen freiwilligen Rückruf einer Charge des Antibiotikums Cefazolin zur Injektion gestartet. In einer Verpackungseinheit mit 25 Cefazolin-Durchstechflaschen seien vier falsch etikettierte Penicillin-G-Kalium-Durchstechflaschen entdeckt worden, so die Mitteilung. Die Charge umfasse 20 Millionen Fläschchen. Hintergrund ist laut einer Mitteilung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eine Kundenbeschwerde.