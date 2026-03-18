Aktuell haben die beiden Firmen eine Lizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für bis zu fünf Biosimilar-Wirkstoffe geschlossen. Als erstes Projekt ist ein Vedolizumab-Biosimilar in früher Entwicklungsphase vorgesehen, basierend auf dem Referenzarzneimittel Entyvio von Takeda zur Behandlung von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Pouchitis bei Erwachsenen. Sandoz erhält exklusive weltweite Vermarktungsrechte, ausgenommen China, Hongkong, Taiwan, Macau und Südkorea, während Samsung Bioepis Entwicklung, Zulassungsanträge in wichtigen Märkten und die Herstellung übernimmt.