Aktuell haben die beiden Firmen eine Lizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für bis zu fünf Biosimilar-Wirkstoffe geschlossen. Als erstes Projekt ist ein Vedolizumab-Biosimilar in früher Entwicklungsphase vorgesehen, basierend auf dem Referenzarzneimittel Entyvio von Takeda zur Behandlung von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Pouchitis bei Erwachsenen. Sandoz erhält exklusive weltweite Vermarktungsrechte, ausgenommen China, Hongkong, Taiwan, Macau und Südkorea, während Samsung Bioepis Entwicklung, Zulassungsanträge in wichtigen Märkten und die Herstellung übernimmt.
Die Kooperation kann die Biosimilar-Pipeline von Sandoz auf bis zu 32 Wirkstoffe erweitern. Zudem unterstreiche die Vereinbarung die Pläne von Sandoz, in den nächsten zehn Jahren einen bedeutenden Anteil des prognostizierten Marktpotenzials von rund 320 Milliarden US-Dollar im Bereich der Biosimilars nach Ablauf des Exklusivitätsschutzes zu erobern.
Laut Mitteilung besteht die Partnerschaft zwischen den Unternehmen seit September 2023, als sie eine erste Kooperation für Pyzchiva (Ustekinumab) abgeschlossen haben, das Sandoz im Juli 2024 in Europa und im Februar 2025 in den USA auf den Markt gebracht hat.
(AWP)