Die kleinere Biosimilar-Sparte setzte in dieser Zeit knapp 2,1 Milliarde um, ein Plus von 31 Prozent. Dieses deutlich stärkere Wachstum sei unter anderem dem starken Absatz des Biosimilars Hyrimoz (Entzündungshemmer) in den USA zu verdanken sowie der Übernahme von Cimerli (Augenmittel) und einer anhaltend starken Nachfrage nach dem Biosimilar Omnitrope (Wachstumshormon). Aber auch die Markteinführung weiterer Nachahmerprodukte in Europa habe die Entwicklung gestützt.