Auf Konzernebene setzte die ehemalige Novartis-Tochter Sandoz in den ersten sechs Monaten 5,2 Milliarden US-Dollar um. Die war ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr - sowohl in der Berichtswährung US-Dollar als auch zu konstanten Wechselkursen. Damit ist Sandoz auf gutem Weg, die eigene Zielsetzung zu erreichen: im Gesamtjahr soll der Umsatz nämlich im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.