Gleichzeitig hat die Einführung von Mindestpreisvorschriften in Indien die Einfuhren aus China in diesen Markt eingeschränkt, was den Wettbewerbsdruck in Europa weiter verschärft und anhaltenden Druck auf die Preise ausübt. Laut Sandoz sollten sich die Auswirkungen dieser Entwicklung auf das erste Quartal konzentrieren und die verbleibenden Effekte ab jetzt nachlassen.