Das Medikament werde ab heute den Patienten schrittweise in allen europäischen Märkten zur Verfügung stehen, teilte der Generikahersteller am Dienstag mit. Bereits seit 2008 hat Sandoz die Zulassung für die Verabreichung des Biosimilars in einer Konzentration von 50 mg/ml. Nun darf es auch in einer Dosis von 100 mg/ml verabreicht werden.