Die Anleger hätten begonnen, sich für die Aktie zu erwärmen, schreibt eine Berenberg-Analystin. Die Stimmung verbessert hätten solide Umsatzzahlen im ersten Quartal. Aber auch die Humira-Daten stützten. So liege der Anteil des "Private Label"-Produkts von Sandoz an den gesamten Humira-Verschreibungen bei rund 13 Prozent, und es werde erwartet, dass das Volumen weiter steigt. So dürften neue Patienten auf die kostengünstigere "Private Label"-Alternative umsteigen. Und die Einführung von zwei Biosimilars sowie weitere spürbare Kosteneinsparungen in der zweiten Jahreshälfte dürften ihrer Einschätzung nach den Aktienkurs von Sandoz weiter ankurbeln, so die Expertin weiter.