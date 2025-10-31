Biosimilar-Sparte ist im kräftig gewachsen

Sandoz hatte am Donnerstag die Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorgestellt. Zwischen Juli und September setzte Sandoz 2,8 Milliarden US-Dollar um. Dies war ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg bei 6 Prozent. Das Volumenwachstum von 8 Prozent wurde durch Preissenkungen um 2 Prozent gemindert, wie das Unternehmen mitteilte.