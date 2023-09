Anlässlich der angekündigten Abspaltung der Sandoz Gruppe von Novartis werde eine ausserordentliche Indexanpassung für die Indizes SLI, SMIM, SPI, SXI Special Industry sowie die entsprechenden Sub-Indizes durchgeführt, teilte die Börsenbetreiberin am Freitag mit. Die betroffenen Indizes würden am 4. oder am 5. Oktober angepasst. Vorausgesetzt der Sandoz-Börsengang geht wie geplant am 4. Oktober über die Bühne.