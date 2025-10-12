Mit dem Patentablauf in Kanada geht ein Fenster für Hersteller von Nachahmerprodukten auf. In Stellung gebracht hat sich auch der Schweizer Generikaspezialist Sandoz: «Wir wollen so früh wie möglich in Kanada auf dem Markt sein», sagt Claire D’Abreu-Hayling, die Entwicklungschefin von Sandoz, laut der «Sonntagszeitung».