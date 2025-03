Darüber hinaus hat Sandoz eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar vereinbart. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Sie ersetzt die nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar, die seit der Abspaltung von Novartis in Kraft war.