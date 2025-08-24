3) Was plant der Bund?

In ihrer Amtszeit bis 2029 will die Bundesregierung die Infrastruktur mit 166 Milliarden Euro modernisieren. Knapp 107 Milliarden Euro davon sind für die Schiene vorgesehen, fast 52 Milliarden für Bundesstrassen und knapp acht Milliarden für Wasserwege. In den Jahren 2020 bis 2024 waren es zusammen 102 Milliarden Euro. Eine wichtige Rolle spielt dabei der neue Infrastruktur-Sondertopf, der gerade aufgesetzt wird. «Das wird spürbar sein, aber es wird natürlich nicht von heute auf morgen wirken», sagte Schnieder in dieser Woche. Er spricht von einem Jahrzehnt der Investitionen. Stück für Stück werde der enorme Investitionsstau abgebaut. Die Bahn solle zuverlässiger, sauberer und pünktlicher werden. Die Grünen kritisieren, dass Schnieder den Aus- und Neubau von Strecken vernachlässige und nur auf den Erhalt des Netzes setze.