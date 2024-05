Er sei ausserdem ein fundierter Kenner des schweizerischen Gesundheitswesens. So ist er laut den Angaben seit 14 Jahren CEO der Tertianum-Gruppe. In früheren beruflichen Stationen war er unter anderem auch CEO der Spital Lachen AG, Direktor der Privatklinik Bethanien in Zürich sowie Direktionspräsident der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in Nottwil.