Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) erhöhte sich um gut 31 Prozent auf 2,09 Euro - wie beim Erlös war auch das mehr als von Analysten erwartet. Für die Kennziffer sagt Sanofi für das Gesamtjahr weiterhin etwas mehr Wachstum als beim Umsatz voraus. Unter dem Strich knickte der Gewinn im Quartal jedoch um über 90 Prozent auf 343 Millionen Euro ein. Hier belasteten unter anderem Wertminderungen für das kürzlich beendete Forschungsprogramm am Wirkstoff Amlitelimab bei atopischer Dermatitis sowie gestiegene Gewinnabführungen an den Forschungs- und Vermarktungspartner Regeneron.