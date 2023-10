«Sanofi prüft verschiedene Abspaltungs-Szenarien, hält aber die Schaffung eines börsennotierten Unternehmens mit Sitz in Frankreich für den wahrscheinlichsten Weg», erklärte das Unternehmen am Freitag. Zu der «Consumer Healthcare»-Sparte gehören in Deutschland bekannte Mittel gegen Kopf- und Bauchschmerzen, Erkältung oder Durchfall wie Mucosolvan, Dulcolax und Thomapyrin. Die Abspaltung, bei der es um die maximale Wertschöpfung für die Aktionäre gehe, werde frühestens im vierten Quartal des nächsten Jahres über die Bühne gehen.