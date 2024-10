Der Kaufpreis für eine der grössten Übernahmen in Europa in diesem Jahr liege bei etwa 15 Milliarden US-Dollar (16,4 Milliarden Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Experten hatten zu einem früheren Zeitpunkt sogar 19 Milliarden Euro für möglich gehalten.