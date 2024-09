Das Mittel Tolebrutinib habe das Hauptziel von zwei klinischen Studien der entscheidenden Phase-3 zur Behandlung schubförmiger Formen der Krankheit verfehlt, teilte Sanofi am Montag mit. In den beiden Studien habe Tolebrutinib bei der Verringerung der Rückfallraten bei einer sehr häufigen Form von MS, die durch vereinzelte Schübe gefolgt von vorübergehenden Verbesserungen gekennzeichnet ist, nicht besser gewirkt als das schon lange auf dem Markt befindliche Medikament Aubagio von Sanofi. In einer weiteren Phase-3-Studie habe Tolebrutinib dagegen das Hauptziel der Behandlung einer progressiven, sich stetig verschlechternden Form von MS erreicht. Diese kommt allerdings weniger häufig vor.