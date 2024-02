Negative Währungseffekte belasteten jedoch. Der Umsatz stagnierte somit in etwa bei 43 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn sogar um mehr als ein Drittel auf 5,4 Milliarden Euro ein. Sanofi begründete den Einbruch beim Überschuss unter anderem mit Wertminderungen im Zusammenhang mit dem Umbau von Forschungsprogrammen.