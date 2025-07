Sanofi übernehme das britische Biotechunternehmen Vicebio für eine Vorauszahlung von 1,15 Milliarden Dollar, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zudem könnten erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 450 Millionen Dollar hinzukommen. Mit dem Zukauf will Sanofi seine Position bei Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen ausbauen und sich die Technologieplattform von Vicebio sichern. Mit Vicebio erwirbt Sanofi auch einen Impfstoffkandidaten, der sich in einer frühen klinischen Testphase befindet und gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) und das humane Metapneumovirus (hMPV) gerichtet ist, die schwere Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen auslösen können. Die Übernahme soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.