Der bereinigte operative Gewinn legte - ebenfalls gedämpft durch die Wechselkurse - um 2,2 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro zu, übertraf aber ebenfalls die Erwartungen am Markt. Unter dem Strich knickte der Gewinn um fast 14 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro ein, Grund waren unter anderem hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit mehreren Übernahmen.