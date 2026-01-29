Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wuchs um 10 Prozent auf 7,83 Euro. Der Konzern profitierte einmal mehr vom guten Lauf beim Kassenschlager Dupixent unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis. Der gesamte Konzernumsatz stieg im Vergleich um gut 6 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei knapp 10 Prozent. Die Resultate lagen im Rahmen der Erwartungen von Analysten.