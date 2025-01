Mit einem Anstieg der Erlöse um 8,6 (währungsbereinigt plus 11,3) Prozent auf gut 41 Milliarden Euro schlugen sich die Franzosen besser als gedacht. Dazu verhalf vor allem ein Spurt im Schlussquartal, in dem der Umsatz in der Pharmasparte sprunghaft anstieg, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte.