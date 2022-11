So stimmten die Aktionäre einer ordentliche Kapitalerhöhung um bis zu 0,4 Millionen Franken auf 1,14 Millionen Franken durch Ausgabe von 40 Millionen voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Franken zu, wie Santhera am Dienstag mitteilte. Ebenfalls zugestimmt haben die Anteilseigner der Erhöhung des genehmigten Kapitals um 100'000 Franken auf 0,47 Millionen und der Erhöhung des bedingten Kapitals um 100'000 Franken auf 0,41 Millionen. Weiter wurde auch die zusätzliche variable Vergütung der Geschäftsleitung in Höhe von maximal 2,5 Millionen Franken genehmigt.