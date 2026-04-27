Aktuell ist Agamree in der Europäischen Union für die Behandlung von DMD bei Patienten ab 4 Jahren zugelassen, wie Santhera am Montag mitteilte. Sollte die Europäische Kommission dem zustimmen, würde sich die zugelassene Altersgruppe auf Kinder ab 2 Jahren ausweiten. Bei dieser Patientengruppe könnte eine frühzeitige entzündungshemmende Intervention langfristige Vorteile bieten, heisst es in der Mitteilung weiter.