Neben den vorläufigen Zahlen hatte Santhera Ende September auch über die Änderung einer bestehenden Finanzierungsvereinbarung mit bestimmten von Highbridge Capital Management verwalteten Fonds informiert. Diese löste die sofortige Auszahlung einer Tranche von 10 Millionen Franken aus. Die Auszahlung einer zusätzlichen Tranche in gleicher Höhe sei an gewisse Meilensteine und Bedingungen geknüpft, bestätigte Santhera am Montag die früheren Angaben.