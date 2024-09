Bereits im Juli 2023 hatte Santhera ein Abkommen mit dem US-Unternehmen Catalyst über die Vermarktungsrechte für Vamorolon in Nordamerika abgeschlossen. An Sperogenix Therapeutics hat das Unternehmen die Rechte für China auslizenziert. In Europa vermarktet Santhera das Mittel selbst. Zudem wurde das Raxone/Idebenon-Geschäft an die Chiesi Group veräussert.