So erzielte Santhera einen Produktumsatz in Höhe von 14,8 Millionen Franken nach lediglich 0,8 Millionen im Vorjahr, wie aus einer Mitteilung am Dienstag hervorgeht. Dies sei dem erfolgreichen Start von Agamree zur Behandlung der erblich bedingten Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in Deutschland und Österreich zu verdanken.