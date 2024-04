Mit Blick nach vorne hat Santhera auch gleich ein erstes Update zum ersten Quartal 2024 geliefert. So verbuchte Santhera in den ersten drei Monaten 2024 Umsätze in Höhe von 4,7 Millionen. Sie umfassten in erster Linie die ersten Produktverkäufe von Agamree in Deutschland und Österreich (2,1 Mio) sowie Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit dem Zulassungsfortschritt in China und dem Nettoumsatz mit Lizenzpartnern (2,6 Mio). Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. März 2024 auf 26,8 Millionen.