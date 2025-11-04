Die Analyse umfasst Daten von bis zu 110 Patienten, die bis zu acht Jahre lang mit AGAMREE behandelt wurden. Die Ergebnisse zeigen laut Mitteilung vom Dienstag eine vergleichbare langfristige Wirksamkeit zu Standard-Kortikosteroiden sowie einem verbesserten Sicherheitsprofil, darunter eine signifikant niedrigere Rate an Wirbelkörperfrakturen, einen geringeren Anteil an Katarakten und normales Wachstum im Vergleich zu den üblichen Nebenwirkungen von Kortikosteroiden.