Die Zulassungsbehörde MFDS verkürzt damit das Prüfverfahren von 120 auf 90 Arbeitstage. Der Lizenzpartner Nxera Pharma Co. hält gemäss einer im Januar 2026 geschlossenen Lizenzvereinbarung die Exklusivrechte an Agamree für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Santhera wiederum erhält Umsatz- und Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von Agamree in den lizenzierten Gebieten. Nxera plant, den Zulassungsantrag 2026 einzureichen, wie das Santhera am Dienstag mitteilte.