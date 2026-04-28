Bereits am Montag hatte der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) sich positiv zum Einsatz des Mittels geäussert. Die italienische Arzneimittelbehörde AIFA habe nun die Kostenerstattung der Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ab einem Alter von vier Jahren genehmigt, teilte Santhera am Dienstag mit. Vorab habe ein Ausschuss der AIFA bereits am 22. April eine positive Empfehlung dazu abgegeben. Bei DMD handelt es sich um eine seltene und schwere genetische Muskelerkrankung.