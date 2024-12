Gut eine Woche nach der Zulassung in China hat nun auch die Gesundheitsbehörde in Hongkong grünes Licht erteilt. Dies sei nun nach der US-Behörde FDA, der europäischen EMEA, der britischen MHRA und der chinesischen NMPA die fünfte unabhängige Zulassung für das DMD-Mittel für die Behandlung von Patienten ab 4 Jahren, heisst es in der Mitteilung vom Freitag.