Die kanadischen Vermarktungsrechte liegen bei Kye Pharmaceuticals. Santhera erhält Lizenzgebühren, die auch zu Umsatzmeilensteinen beitragen, die vom US-Partner Catalyst fällig werden. Für das Schweizer Unternehmen ist es nach Zulassungen in den USA, Europa, Grossbritannien, China und Hongkong bereits die sechste Genehmigung weltweit.