Die kanadische Gesundheitsbehörde hat Santheras Medikament Agamree zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren zugelassen. Damit ist das Präparat erstmals für diese Krankheit in Kanada verfügbar, wie Santhera Pharmaceuticals am Freitag mitteilte.
DMD ist eine seltene, erbliche Muskelerkrankung, die fast ausschliesslich Männer betrifft und zu fortschreitender Muskelschwäche führt. In Kanada sind laut dem nationalen Register mehr als 800 Betroffene erfasst.
Bislang standen nur Kortikosteroide als Standardtherapie zur Verfügung. Agamree unterscheidet sich in seinem Wirkmechanismus von klassischen Steroiden und soll Wirksamkeit mit einem günstigeren Sicherheitsprofil verbinden.
Die kanadischen Vermarktungsrechte liegen bei Kye Pharmaceuticals. Santhera erhält Lizenzgebühren, die auch zu Umsatzmeilensteinen beitragen, die vom US-Partner Catalyst fällig werden. Für das Schweizer Unternehmen ist es nach Zulassungen in den USA, Europa, Grossbritannien, China und Hongkong bereits die sechste Genehmigung weltweit.
