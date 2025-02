Isted verfügt den Angaben nach über 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzwesen, Unternehmensentwicklung und Investment Banking im Sektor Life Science. Zuletzt war sie Finanzchefin bei der an der Euronext in Amsterdam kotierten BenevolentAI, einem auf KI-gestützte Arzneimittelforschung spezialisierten Unternehmen. Früher in ihrer Karriere war sie auch für Meck Sharp & Dohme, für Morgan Stanley oder für ABN Amro tätig.