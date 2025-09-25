Mit dem Communiqué vom heutigen Donnerstag gibt Santhera nun die Details dieser Wandelanleihe bekannt. Demnach wurde der Wandlungspreis auf 13,5446 Franken festgelegt, was einem Aufschlag von 10 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Santhera-Aktie am 23. September 2025 entspricht. Der Coupon betrage 7 Prozent und sei damit gegenüber einer vorherigen Anleihe reduziert worden. Der Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe, einschliesslich des Umtauschs der vorherigen Anleihe zum Nennwert, betrage 20,1 Millionen.