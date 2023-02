Raxone wird in Frankreich "in Kürze" wieder auf der Liste der erstattungsfähigen Produkte stehen, teilte Santhera am Mittwoch mit. Doch der neu vereinbarte Preis sei nun tiefer als früher. Santhera werde daher Rückzahlungen in Höhe von insgesamt rund 25 Millionen Euro leisten. Santhera werde rund 30 Prozent des Betrags Mitte 2024 leisten und den Rest ein Jahr später. Das Unternehmen habe bereits Rückstellungen für diese Zahlungen gebildet.