Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen wiederum erhöhten sich um 37 Prozent auf 23,1 Millionen Franken, insbesondere aufgrund der US-Umsatzentwicklung von Catalyst Pharmaceuticals, die 2025 einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar erzielte. Dies führte zu einer Meilensteinzahlung von 12,5 Millionen Dollar an Santhera. Einnahmen aus Produkt- und Dienstleistungslieferungen an Partner stiegen auf 28,5 Millionen nach 7,2 Millionen im Vorjahr.