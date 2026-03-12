Wesentlich getrieben wurde das Wachstum durch die zunehmende Akzeptanz vom DMD-Mittel Agamree in Europa und den USA. Für 2026 geht das Unternehmen weiter davon aus, im dritten Quartal den Cashflow-Break-even zu erreichen.
Mit 77,4 Millionen Franken hat Santhera den Gesamtumsatz 2025 nahezu verdoppelt (+98 Prozent). Damit übertraf die Gesellschaft auch die ursprüngliche Prognose von 65 bis 70 Millionen deutlich, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Vor allem der Produktumsatz mit Agamree trug mit einem Plus von 72 Prozent auf 25,8 Millionen Franken massgeblich dazu bei. Gestützt wurde diese Entwicklung durch die steigende Nachfrage in Deutschland und Österreich sowie die ersten Verkäufe in Grossbritannien nach der Markteinführung im zweiten Quartal 2025.
Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen wiederum erhöhten sich um 37 Prozent auf 23,1 Millionen Franken, insbesondere aufgrund der US-Umsatzentwicklung von Catalyst Pharmaceuticals, die 2025 einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar erzielte. Dies führte zu einer Meilensteinzahlung von 12,5 Millionen Dollar an Santhera. Einnahmen aus Produkt- und Dienstleistungslieferungen an Partner stiegen auf 28,5 Millionen nach 7,2 Millionen im Vorjahr.
Der operative Aufwand für 2025 wird, exklusive nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungen, im mittleren Bereich der Prognose von 50 bis 55 Millionen Franken erwartet. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf 22,4 Millionen, ohne die 40 Millionen Dollar Vorauszahlung aus der Anfang Januar 2026 abgeschlossenen Lizenzvereinbarung mit Nxera für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.
Mit Blick auf 2026 strebt Santhera weiterhin an, im dritten Quartal 2026 den Cashflow-Break-even zu erreichen, ohne zusätzliche Finanzmittel zu benötigen. Auch beim Betriebsaufwand bestätigt Santhera die bisherige Prognose, dass dieser zwischen 50 und 55 Millionen Franken liegen werde.
(AWP)