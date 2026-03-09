Die Daten umfassen Ergebnisse aus fortgesetzten Behandlungsprogrammen sowie Basisdaten der laufenden Phase-4-Studie Guardian und decken dabei einen Behandlungszeitraum von bis zu acht Jahre Behandlung ab, teilte Santhera am Montag mit. Die auf der MDA Clinical and Scientific Conference 2026 in Orlando präsentierten Ergebnisse wurden laut Mitteilung vom Montag mit einer historisch gematchten Kontrollgruppe verglichen, die mit klassischen Kortikosteroiden wie Deflazacort oder Prednison behandelt wurde.