Gupta verfüge über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Biopharmazeutika, Gesundheit und Strategieberatung, schreibt Santhera in einem Communiqué am Donnertag. Neben ihrem Chef-Posten bei Idorsia sei sie bislang als leitende Expertin bei McKinsey sowie als Verwaltungsrätin für kommerzielle, gemeinnützige und internationale Organisationen tätig gewesen.