Demnach wird der Vertrieb und die Vermarktung des Mittels in der Türkei von der Firma Gen Ilaç ve Saglik Ürünleri (GEN) übernommen. Die Lieferung und der Verkauf durch GEN sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zunächst auf Named-Patient-Basis beginnen, wie Santhera am Mittwoch mitteilte. Anschliessend beginne der kommerzielle Vertrieb.