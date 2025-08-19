Das irische Unternehmen wird demnach den Vertrieb und die Vermarktung des Mittels in fünf Staaten der Golfregion übernehmen. Die Lieferung und der Verkauf durch Uniphar soll im ersten Quartal 2026 zunächst auf Named-Patient-Basis (namentliche Patientenbasis) beginnen, wie Santhera am Dienstag mitteilte. Ein breiterer kommerzieller Vertrieb wird demnach für Ende 2026 nach der Marktzulassung und der Preisvereinbarung erwartet. Dabei umspannt die Vereinbarung die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Oman und Bahrain.