Zudem will Santhera die Produktionskapazitäten für Agamree ausbauen. Dafür würden zusätzliche Produktionsstandorte geprüft, darunter auch einen in den USA. Im Laufe des Jahres sowie in der ersten Jahreshälfte 2026 dürften das Mittel zudem in weiteren EU-Ländern eingeführt werden.