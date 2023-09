Vorbehältlich der entsprechenden Zulassungen planen Santhera und der neue Lizenzpartner Catalyst Pharmaceuticals, Vamorolone in den USA wie auch in Europa im ersten Quartal 2024 einzuführen. Dabei liege in Europa der Fokus auf die Einführung am deutschen Markt, heisst es. Ähnlich verlaufe das Zulassungsprozedere in Grossbritannien.