Unter dem Strich weitete sich der Verlust allerdings aus. Getragen wird die Firma vom Geschäft mit dem Mittel Agamree zur Behandlung der seltenen und schweren genetischen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Der Verlust lag 2025 bei -49,2 Millionen Franken, wie aus dem am Montagabend aufgeschalteten Geschäftsbericht hervorgeht. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag noch bei -42,0 Millionen gelegen.